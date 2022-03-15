Киев под утро снова оказался под обстрелами: в КГГА рассказали о последствиях
15 марта 2022 , 08:44Читати новину українською
Источник:КГГА
Российская армия снова обстреляла жилые массивы Киева. В результате повреждены три многоэтажки, дом в частном секторе и станция метро.
В КГГА сообщили, что ночь в столице была неспокойной. Город под утро снова оказался под обстрелами.
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Киев под утро снова оказался под обстрелами: повреждены три многоэтажки, дом в частном секторе и станция метро "Лукьяновская",
– говорится в сообщении.
Последствия атаки врага на Киев в ночь на 15 марта
- Повреждены два жилых дома 9 и 16 этажей в Святошинском районе, 10-этажный жилой дом в Подольском районе, дом в частном секторе Дарницкого района.
- Повреждена наземная часть станции метро "Лукьяновская". Линия метрополитена работает.
На местах взрывов трудятся пожарные, медики и другие службы. Информация о пострадавших будет позже. Сейчас идет эвакуация.
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