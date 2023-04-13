Киев получил от немецких партнеров еще одну партию современных автобусов Mercedes – Кличко

Столица получила от немецких друзей еще четыре городских автобуса Mercedes. В ближайшее время они выйдут на столичные маршруты.

Что известно о характеристиках автобусов и их преимуществах, рассказываем далее.

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"Эти автобусы – современные, с низким полом, с системами видеонаблюдения и Wi-Fi в салоне – нам передали транспортные предприятия Гамбурга и Галле. Три из них – это те, о которых я договорился во время своего недавнего визита в Гамбург. Еще один автобус прибыл из немецкого города Галле. В ближайшее время - после соответствующей регистрации этот пассажирский транспорт выйдет на маршруты столицы", – сказал Виталий Кличко.

Автобусы с низким полом, с системами видеонаблюдения и Wi-Fi в салоне / Фото сайт Виталия Кличко

Мэр Киева поблагодарил немецких партнеров за необходимую для столицы помощь и отметил, что Киев и дальше нуждается в увеличении подвижного состава городского транспорта и спецтранспорта для коммунальных служб.

Напомним, в целом с начала полномасштабной войны Киев привлек в качестве помощи от иностранных партнеров: