Що відомо про характеристики автобусів та їхні переваги, розповідаємо далі.

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"Ці автобуси – сучасні, з низькою підлогою, з системами відеоспостереження та Wi-Fi у салоні – нам передали транспортні підприємства Гамбурга та Галлє. Три із них – це ті, про які я домовився під час свого нещодавнього візиту до Гамбурга. Ще один автобус прибув з німецького міста Галлє. Найближчим часом – після відповідної реєстрації, цей пасажирський транспорт вийде на маршрути столиці", – сказав Віталій Кличко.

Автобуси з низькою підлогою, з системами відеоспостереження та Wi-Fi у салоні / Фото сайт Віталія Кличка

Мер Києва подякував німецьким партнерам за необхідну для столиці допомогу та зазначив, що Київ і надалі потребує збільшення рухомого складу міського транспорту та спецтранспорту для комунальних служб.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабної війни Київ залучив у якості допомоги від іноземних партнерів: