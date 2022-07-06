Киев "поплыл": в столице бушует мощное ненастье – фото и видео

После того как непогода наделала беды во Львове, она переместилась в Киев. В столице 6 июля бушует ливень с грозой. Некоторые улицы превратились в каналы.

Жители столицы сразу начали делиться в соцсетях фото и видео непогоды, передает 24 канал.

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На опубликованных кадрах видно, что ряд улиц оказались в воде.

Как столица готовилась к ненастью

В Киевавтодоре перед началом проливного дождя сообщали, что ливнестоки в местах возможных подтоплений дополнительно почистили. В преддверии дождя гидрослужбы дополнительно очистили заниженные места.

Также городские чиновники анонсировали, что коммунальные службы будут дежурить на местах возможных подтоплений. Но некоторые улицы все равно очутились в воде.

Киевлян пугает гром

Жители Киева начали нервничать из-за непогоды. Раздающийся в столице гром напоминает многим о взрывах российских ракет.

Друзья, не пугайтесь, по состоянию на данный момент в городе и области звучит гром. Он очень сильный, у всех машин вместе срабатывает сигнализация,

– пишут местные телеграм-каналы.

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Последствия непогоды в столице: смотрите видео

Добавим, что непогода, которая бушевала во Львове 5 июля, сорвала стрим журналистов 24 канала. Похожая ситуация произошла и 6 июля, но уже в Киеве. Однако, несмотря ни на что, мы продолжаем работать для вас!

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В Украине снова объявили штормовое предупреждение

В ГСЧС заявили, что 7 июля в отдельных регионах Украины объявили штормовое предупреждение. Речь идет о:

западных,

северных,

о большинстве центральных областей,

местами в Одесской и Николаевской областях.

В отдельных же районах центральных, Сумской, Одесской и Николаевской областей ожидают град и шквальные порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Непогода во Львове: как это было

Вечером 6 июля Львов накрыл мощный ливень и гроза. Кроме того, в городе выпал град. В результате затопило некоторые улицы. В частности, львовяне сообщают о подтоплении на:

Сахарова,

Горбачевского,

Стуса,

Подвальной, что в центре города.

Первый заместитель мэра Андрей Москаленко отметил, что по состоянию на 19:08 было подтоплено более 20 крыш. На нескольких улицах отсутствует электроэнергия. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что работу общественного транспорта возобновили. Он также предупредил, что перевозчики, транспорт которых не вернется на маршруты, завтра получат штрафные санкции и возможный разрыв соглашения.

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