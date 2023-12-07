Киев потратит 60 миллионов на выплаты дополнительных 30 тысяч мобилизованным, – Кличко

Киевсовет увеличивает расходы на поддержку ВСУ еще на 60 миллионов гривен. Эти средства пойдут на дополнительные стимулирующие выплаты мобилизованным киевлянам.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Также он добавил, что в этом году планируется принять еще несколько важных решений о дополнительных средствах для военных.

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Киевлянам, мобилизующимся в ряды ВСУ, дополнительно выплатят по 30 тысяч гривен

"Киевсовет на сегодняшнем заседании должен выделить 10 миллионов гривен на этот год и 50 миллионов на следующий – на выплаты киевлянам, которые мобилизуются в ряды ВСУ. Киев будет выплачивать 30 тысяч гривен киевлянам, мобилизованным после 1 декабря этого года. Такая выплата является одноразовой и направлена "На дополнительное материальное обеспечение новобранцев. На 2023 год мы можем выделить 10 миллионов гривен. А в бюджете в следующем году предусмотреть 50 миллионов. Эти средства - по программе "Защитник Киева", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что в текущем году планируется принять еще несколько решений о выделении дополнительных средств на нужды защитников.

Киевсовет нашел на помощь нашим защитникам в этом году почти 7 миллиардов гривен. И продолжает выделять из бюджета эти средства по обращениям наших военных. До конца этого года примем еще несколько решений о финансовой поддержке подразделений ВСУ. В частности, готовим проекты решений на следующее заседание, чтобы выделить еще более 700 миллионов гривен,

– подчеркнул киевский мэр.

Ранее Кличко сообщал, что с декабря Киев вводит дополнительные поощрительные выплаты жителям города, которые пойдут служить в Вооруженные Силы Украины.

Также сообщалось, что на прошлой сессии Киевсовет увеличил расходы на ВСУ по программе "Защитник Киева". В частности, 300 миллионов гривен дополнительно предусмотрено для воинских частей, которые обращаются к городским властям за помощью.