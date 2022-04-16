О визите в Киев сообщил Папуашвили в своих соцсетях. Выехала делегация 15 апреля.

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"Мы чувствуем ваше горе"

"Прибыл в Киев вместе с грузинскими коллегами-депутатами, чтобы передать послание Грузии: мы чувствуем ваше горе", – написал Папуашвили.

Он подчеркнул, что Грузия поддерживает Украину, а грузины – с украинцами.

Кто в делегации

Также в Украину приехали:

вице-спикеры Давид Сергиенко, Арчил Талаквадзе и Леван Иоселиани;

глава комитета по вопросам диаспоры Бека Одишария;

представители партий "Лело", "Гирчи", "Республиканской партии" и "За Грузию".

Как сообщает издание "Эхо Кавказа", по предварительной информации, грузинская делегация планирует посетить Бучу. После этого состоится официальная встреча Папуашвили и Руслана Стефанчука в Киеве.

Когда грузинские парламентарии будут возвращаться в Тбилиси пока неизвестно. Напомним, что председатель Верховной Рады Стефанчук анонсировал визит Папуашвили 13 апреля. Украинский спикер заявил, что недоразумения с Грузией – исчерпаны.

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