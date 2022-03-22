Киев прошел много трагедий и заслуживает мира, но находится на грани выживания, – Зеленский

Киев за свою историю прошел через жестокие войны и после всех потерь и трагедий заслуживает мира. Однако сейчас украинская столица находится на грани выживания.

Об этом заявил Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Италии, сообщает 24 канал.

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"Из Киева начался отсчет большой культуры, великого народа, а сейчас мы на грани выживания", – подчеркнул президент.

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Как рассказал Зеленский, к сожалению, каждый час в Киеве звучит воздушная тревога, а ежедневно – падают бомбы и бьют ракеты.

Под Киевом в соседних городах находятся несколько группировок российских войск, которые убивают, пытают, насилуют людей, а также разрушают и грабят их имущество.

Оккупанты на грузовиках вывозят наше достояние, наше имущество к себе домой. Так делали в последний раз в Европе разве что нацисты, когда оккупировали другие страны,

– подчеркнул глава государства.

Обращаясь к парламенту Италии, Зеленский призвал сделать все возможное, чтобы обеспечить мир. Он подчеркнул, что эту войну Путин готовил десятки лет, зарабатывая деньги на экспорте нефти и газа, которые затем направлял на подготовку к агрессии.

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