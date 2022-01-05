В ведомстве призвали украинцев в Казахстане постоянно следить за новой информацией. Также нужно быть максимально бдительными и осторожными.
Обратите внимание Отставка правительства и столкновения с военными: все, что известно о протестах в Казахстане
Что еще рекомендует украинцам МИД
- Соблюдать указания и распоряжения представителей местной власти и правоохранительных органов.
- Не покидать место жительства без крайней необходимости.
- Всегда иметь документы, удостоверяющие личность.
- Зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ".
Что такое "ДРУГ"Это проект Добровольной регистрации украинских граждан при путешествиях за границу. Он может понадобиться для предупреждения, розыска и оказания помощи украинцам в случае чрезвычайных событий за границей. В частности, природных катаклизмов, социальных беспорядков, военных конфликтов.
Если же необходима срочная консульская помощь – нужно безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Республике Казахстан.
Также можно звонить на круглосуточную горячую линию МИД Украины по телефону +38 044 238 16 57.
Столкновения в Казахстане: главное
- Протесты в Казахстане вспыхнули 3 января 2022 года из-за повышения цены на сжиженный газ.
- Цену снизили, а правительство ушло в отставку, но столкновения до сих пор продолжаются.
- Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что есть первые погибшие – силовики. Число пострадавших возросло до полтысячи человек.
- В Казахстане отключили интернет, а также прекращают вещание телеканалы.
Главное о протестах в Казахстане: смотрите видео