В ведомстве призвали украинцев в Казахстане постоянно следить за новой информацией. Также нужно быть максимально бдительными и осторожными.

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Что еще рекомендует украинцам МИД

Соблюдать указания и распоряжения представителей местной власти и правоохранительных органов.

Не покидать место жительства без крайней необходимости.

Всегда иметь документы, удостоверяющие личность.

Зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ".

Что такое "ДРУГ" Это проект Добровольной регистрации украинских граждан при путешествиях за границу. Он может понадобиться для предупреждения, розыска и оказания помощи украинцам в случае чрезвычайных событий за границей. В частности, природных катаклизмов, социальных беспорядков, военных конфликтов.

Если же необходима срочная консульская помощь – нужно безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Республике Казахстан.

Справка. Номер телефона Посольства +7 705 755 66 10. Электронная почта – emb_kz@mfa.gov.ua, consul_kz@mfa.gov.ua.

Также можно звонить на круглосуточную горячую линию МИД Украины по телефону +38 044 238 16 57.

Столкновения в Казахстане: главное

Протесты в Казахстане вспыхнули 3 января 2022 года из-за повышения цены на сжиженный газ.

Цену снизили, а правительство ушло в отставку, но столкновения до сих пор продолжаются.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что есть первые погибшие – силовики. Число пострадавших возросло до полтысячи человек.

В Казахстане отключили интернет, а также прекращают вещание телеканалы.

Главное о протестах в Казахстане: смотрите видео