У відомстві закликали українців у Казахстані постійно стежити за новою інформацією. Також потрібно бути максимально пильними та обережними.
Зверніть увагу Відставка уряду та сутички з військовими: усе, що відомо про масштабні протести в Казахстані
Що ще рекомендує українцям МЗС
- Дотримуватися вказівок та розпоряджень представників місцевої влади та правоохоронних органів.
- Не залишати місце проживання без крайньої необхідності.
- Завжди мати документи, які посвідчують особу.
- Зареєструватися в електронній системі "ДРУГ".
Що таке "ДРУГ"Це проєкт Добровільної реєстрації українських громадян при подорожах за кордон. Він може знадобитись для попередження, розшуку та надання допомоги українцям у разі надзвичайних подій за кордоном. Зокрема, природних катаклізмів, соціальних заворушень, військових конфліктів.
Якщо ж необхідна негайна консульська допомога – потрібно невідкладно звертатися до Посольства України в Республіці Казахстан.
Також можна телефонувати на цілодобову гарячу лінію МЗС України за телефоном +38 044 238 16 57.
Сутички у Казахстані: головне
- Протести у Казахстані спалахнули 3 січня 2022 року через підвищення ціни на скраплений газ.
- Ціну знизили, а уряд пішов у відставку, але сутички досі тривають.
- Президент Касим-Жомарт Токаєв заявив, що є перші загиблі – силовики. Кількість постраждалих зросла до пів тисячі осіб.
- У Казахстані відключили інтернет, а також припиняють мовлення телеканали.
Головне про протести у Казахстані: дивіться відео