У відомстві закликали українців у Казахстані постійно стежити за новою інформацією. Також потрібно бути максимально пильними та обережними.

Зверніть увагу Відставка уряду та сутички з військовими: усе, що відомо про масштабні протести в Казахстані

Що ще рекомендує українцям МЗС

Дотримуватися вказівок та розпоряджень представників місцевої влади та правоохоронних органів.

Не залишати місце проживання без крайньої необхідності.

Завжди мати документи, які посвідчують особу.

Зареєструватися в електронній системі "ДРУГ".

Що таке "ДРУГ" Це проєкт Добровільної реєстрації українських громадян при подорожах за кордон. Він може знадобитись для попередження, розшуку та надання допомоги українцям у разі надзвичайних подій за кордоном. Зокрема, природних катаклізмів, соціальних заворушень, військових конфліктів.

Якщо ж необхідна негайна консульська допомога – потрібно невідкладно звертатися до Посольства України в Республіці Казахстан.

Довідка. Номер телефону Посольства +7 705 755 66 10. Електронна пошта – emb_kz@mfa.gov.ua, consul_kz@mfa.gov.ua.

Також можна телефонувати на цілодобову гарячу лінію МЗС України за телефоном +38 044 238 16 57.

Сутички у Казахстані: головне

Протести у Казахстані спалахнули 3 січня 2022 року через підвищення ціни на скраплений газ.

Ціну знизили, а уряд пішов у відставку, але сутички досі тривають.

Президент Касим-Жомарт Токаєв заявив, що є перші загиблі – силовики. Кількість постраждалих зросла до пів тисячі осіб.

У Казахстані відключили інтернет, а також припиняють мовлення телеканали.

Головне про протести у Казахстані: дивіться відео