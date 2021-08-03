Также украинское МИД выразило соболезнования штабу Светланы Тихановской. Она заявила, что находится в контакте с МИД Украины.
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Украина сделает все возможное, – Дмитрий Кулеба
Глава МИД заявил, что шокирован трагическим известием о смерти белорусского активиста Виталия Шишова и выражает соболезнования его родным и близким.
Украина сделает все возможное для расследования этого дела: важно обнаружить всю правду о его трагической смерти,
– заявил Кулеба.
Штаб Светланы Тихановской находится в контакте с украинским МИД.
МИД Украины выразило соболезнования офису и Тихановской в связи со смертью Виталия Шишова. Заверили, что следственные органы Украины проведут максимальное всестороннее расследование,
– сообщили в штабе.
Смерть Виталия Шишова: коротко
- Руководитель "Белорусского дома" Виталий Шишов исчез во время утренней пробежки в Киеве 2 августа. Его искали в течение дня.
- Нашли повешенным 3 августа в киевском парке. Друзья рассказали, что в Киеве за ним следили.
- Полиция во время брифинга сообщила, что на теле умершего нашли ссадины.
- Основные версии полиции – самоубийство или умышленное убийство, замаскированное под самоубийство.
- Девушка Шишова не верит, что это было самоубийство.
- Владимир Зеленский заявил, что держит дело на контроле. Офис Президента следит за ходом расследования.