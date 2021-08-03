Також українське МЗС висловило співчуття штабу Світлани Тихановської. Вона заявила, що перебуває в контакті з МЗС України.

До теми Загадкова загибель білоруського активіста Віталія Шишова: все що відомо

Україна зробить все можливе, – Дмитро Кулеба

Очільник МЗС заявив, що шокований трагічною звісткою про смерть білоруського активіста Віталія Шишова та висловлює співчуття його рідним і близьким.

Україна зробить все можливе для розслідування цієї справи: важливо виявити всю правду про його трагічну смерть,

– заявив Кулеба.

Штаб Світлани Тихановської перебуває у контакті з українським МЗС.

МЗС України висловило співчуття офісу і Тихановської у зв'язку зі смертю Віталія Шишова. Запевнили, що слідчі органи України проведуть максимальне всебічне розслідування,

– повідомили у штабі.

Смерть Віталія Шишова: коротко