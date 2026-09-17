Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно об атаке на Киев?

Прежде всего заметим, что в столице около 16:30 с начала суток объявили тревогу. Речь шла о желтом уровне опасности – на город летели вражеские беспилотники.

В частности, Воздушные силы писали о реактивных БПЛА курсом на Бровары и Киев с востока, а также группу дронов курсом на Васильков и Фастов с юга.

От взрывов киевляне содрогнулись около 16:39.

Отметим, что, по предварительной информации, в Святошинском районе обломки упали на территории учебного заведения.

Обошлось без повреждений и пострадавших.

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Где еще фиксировались последствия атак?

Россия 17 сентября ударила по гражданскому судну в Черном море, которое направлялось в один из украинских портов. Вражеский БпЛА попал в судно под флагом Танзании, в результате чего погиб капитан.

Накануне атака страны-агрессорки в Одессу унесла жизни одного человека. Кроме того, в результате удара вспыхнули гаражи, а также повреждены автомобили и частные дома.