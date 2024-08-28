Должны выполнять свои обязательства: почему Киев срочно созывает заседание Совета Украина – НАТО

Совет Украина – НАТО соберется сегодня, 28 августа, украинская сторона будет присутствовать дистанционно. Запад до сих пор боится предоставлять нашей стране достаточное количество ПВО и оружия из-за нежелания эскалации.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, отметив, что партнеры должны выполнять свои обязательства. Россия продолжает массированно атаковать Украину, а на линии фронта ситуация остается сложной.

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Почему Киев срочно созывает заседание Совета Украина – НАТО

По словам главы общественной организации, не всех обещаний партнеры Украины придерживаются вовремя о предоставлении необходимой помощи. Кроме этого, 26 августа Россия массированно атаковала нашу страну, выпустив более 200 целей по инфраструктуре. Хоть и большинство российских средств поражения украинская ПВО уничтожила, часть из них достигла цели.

Украина срочно созывает заседание Совета Украина – НАТО на уровне послов. Украинская сторона будет общаться дистанционно от лица Министра обороны Рустема Умерова.

Украина будет просить НАТО, наших союзников выполнять взятые на себя обязательства – предоставить Украине достаточного количества средств ПВО, особенно перед зимой, ведь Россия продолжает обстреливать украинские энергогенерирующие мощности и трансформаторные подстанции, конвенционного оружия из-за ожесточенных боев возле Покровска, Торецка, Часового Яра, Волчанска и в Курской области. Нам нужно все – от снарядов, патронов и боеприпасов до истребителей F-16,

– подчеркнул Романюк.

Кроме этого, важно, чтобы наши партнеры помогли сбивать российские цели над Украиной, для примера иранские дроны. Председатель общественной организации отметил, что "отмазка" НАТО, что они не хотят обострения, не принимается.

Это нежелание так называемой эскалации приводит 2 с половиной года к тому, что Запад потом признает свои ошибки, что они неправильно оценили угрозу и реагировали. Политика Джейка Салливана и Джо Байдена, который его слушает, должна прекратиться,

– отметил Романюк.