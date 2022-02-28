Киев станет Сталинградом для Путина, – Монастырский об обороне столицы
28 февраля 2022 , 15:08Читати новину українською
Источник:Верховная Рада
Министр внутренних дел Денис Монастырский подчеркнул, что Киев станет Сталинградом для Путина.
Монастырский дал интервью о зверствах россиян на Украинской земле для десятков иностранных СМИ.
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Министр заверил журналистов, что Киев станет Сталинградом для Путина.
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