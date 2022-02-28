Киев станет Сталинградом для Путина, – Монастырский об обороне столицы

28 февраля 2022 , 15:08
Читати новину українською

Источник:

Верховная Рада

Министр внутренних дел Денис Монастырский подчеркнул, что Киев станет Сталинградом для Путина.

Монастырский дал интервью о зверствах россиян на Украинской земле для десятков иностранных СМИ.

ВажноРоссия напала на Украину: хронология основных событий

Министр заверил журналистов, что Киев станет Сталинградом для Путина.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.

Автор: Ольга Музика