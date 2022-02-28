Монастирський дав інтерв'ю про звірства росіян на Українській землі для десятків іноземних ЗМІ.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Міністр запевнив журналістів, що Київ стане Сталінградом для Путіна.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський наголосив, що Київ стане Сталінградом для Путіна.
Джерело:Верховна Рада
Монастирський дав інтерв'ю про звірства росіян на Українській землі для десятків іноземних ЗМІ.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Міністр запевнив журналістів, що Київ стане Сталінградом для Путіна.