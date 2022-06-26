На этом сделала акцент заместитель министра обороны Анна Маляр. Она подчеркнула, что сейчас Украина отвоевывает у России свое право на существование. И потому, что кафиры не могут достичь своих целей, они уничтожают все вокруг.

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Поэтому на месте тоски, печали, вопросов "почему мы", проклятий Путина и орды - должна быть жажда борьбы и конкретные действия, у каждого на своем месте,

– подчеркнула Анна Маляр.

Себе нужно задать правильный вопрос

Замминистра обороны подчеркнула, что каждый должен задать себе такой вопрос: "Что я делаю для победы?". И каждый украинец просто обязан дать на него конкретный ответ.

Анна Маляр убеждена, что мы сможем выжить и победить врага. Но для этого нужно будет сделать одну вещь – объединиться. Недостаточно просто верить в победу Украины. Над ней нужно работать. Каждому на своем месте.

Она отметила, что сейчас российские захватчики пытаются разрушить нашу уверенность в своих силах. И именно для этого они ежедневно обстреливают наше государство ракетами. В то же время она предупредила, что каждое наше достижение будет еще больше раздражать врага. А это значит, что агрессивных выпадов в дальнейшем может быть еще больше.

У украинцев не должно быть страха

Но Анна Маляр подчеркнула, что у украинцев не должно быть страха. Она убеждена, что он – прямой путь нашей страны к поражению в этой войне, развязанной Россией. И что ему ни в коем случае нельзя дать позволить заполонить свое сознание.

Мы сильная нация. Пока мы сплочены и сильны духом, нас не сломать. Мой родной Киев – ты стоял и будешь стоять!!! Наша сила не в домах, а в мозгах и сердце,

– добавила она.

Эту публикацию заместитель министра написала после утренних обстрелов Киева врагом. Это произошло около 06:24 во время объявления воздушной тревоги.

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А это значит, что ваша задача – не только работать над приближением Украины к победе. Вы еще должны беречь себя и своих родных. Поэтому отправляйтесь до укрытия каждый раз, когда звучит сирена и находитесь там, пока не будет сигнала об отбое.

Это может спасти вам жизнь. А именно жильцу многоэтажки, в которую попала ракета. Он рассказал, что именно поход в подвал помог ему не погибнуть от вражеской ракеты.

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