На цьому зробила акцент заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона підкреслила, що зараз Україна відвойовує у Росії своє право на існування. І через те, що окупанти не можуть досягнути своїх цілей, вони знищують все навколо.

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Тому на місці туги, печалі, запитань "чому ми", прокльонів Путіна та орди – повинна бути жага до боротьби та конкретні дії, в кожного на своєму місці,

– підкреслила Ганна Маляр.

Собі потрібно поставити правильне запитання

Заступниця міністра оборони підкреслила, що кожен повинен поставити собі таке питання: "Що я роблю для перемоги?". І кожен українець просто зобов'язаний дати на нього собі конкретну відповідь.

Ганна Маляр переконана, що ми зможемо вижити та перемогти ворога. Але для цього необхідно буде зробити одну річ – об'єднатись. Недостатньо просто вірити в перемогу України. Над нею потрібно працювати. Кожному на своєму місці.

Вона наголосила на тому, що наразі російські загарбники намагаються зруйнувати нашу впевненість у своїх силах. І саме для цього вони щоденно обстрілюють нашу державу ракетами. Водночас вона попередила, що кожен наш здобуток ще більше дратуватиме ворога. А це означає, що агресивних випадів надалі може бути ще більше.

В українців не має бути страху

Але Ганна Маляр підкреслила, що в українців не має бути страху. Вона переконана, що він – пряма дорога нашої країни до поразки у цій війні, розв'язаній Росією. І що йому ні в якому разі не можна дати дозволити заполонити свою свідомість.

Ми потужна нація. Поки ми згуртовані та сильні духом, нас – не зламати. Мій рідний Київ – ти стояв і будеш стояти!!! Наша сила не в будинках, а в мізках і серці,

– додала вона.

Цю публікацію заступниця міністра написала після ранкового обстрілу Києва ворогом. Це сталось близько 06:24 під час оголошення повітряної тривоги.

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А це означає, що ваша задача – не лише працювати над наближенням України до перемоги. Ви ще й повинні берегти себе та своїх рідних. Тож вирушайте до укриття щоразу, коли лунає сирена та перебувайте там доти, поки не буде сигналу про відбій.

Це може врятувати вам життя. Як-от мешканцю багатоповерхівки, в яку влучила ракета. Він розповів, що саме похід до підвалу допоміг йому не загинути від ворожої ракети.

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