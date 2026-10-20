"Киев уже должен был быть без электричества": эксперт о попытках России отключить Украину от электроснабжения

20 октября Россия совершила атаку на высоковольтные сети Украины, пытаясь вызвать масштабный блэкаут. Однако оккупантам не удалось отрезать Левобережье от источников генерации и полностью обесточить столицу. Благодаря заблаговременной подготовке и защитным сооружениям энергосистема выдержала очередные вражеские удары по сетям.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире 24 Канала сообщил, что темпы восстановительных работ эффективно срывают первоначальные планы врага.

Провал расчетов агрессора

Эксперт отметил, что оккупанты наносят удары по высоковольтным и распределительным сетям в соответствии с базовым сценарием, к которому специалисты готовились заранее. Последствия атак оказались значительно меньше, чем ожидало российское командование.

Тех результатов, которые они ставили перед собой целью, они точно не достигают. По их расчетам, Киев уже должен был остаться без электричества вообще, а Левобережье должно было быть полностью отрезано от генерирующих мощностей Правобережья. Ничего такого не наблюдается,

– говорит Александр Харченко.

Он также отверг запугивания вражеской пропаганды относительно полного блэкаута в Днепре или Одессе. Несмотря на сложность ситуации, объединенная энергосистема остается под контролем диспетчеров.

Все эти разговоры московитских пропагандистов ни к чему не приведут. Мы быстрее и лучше их умеем отстаивать свою энергетику, чем они умеют ее разрушать,

– отмечает Александр Харченко.

Как подготовить дома к морозам

Особое внимание эксперт уделил подготовке жилого сектора к зиме. По его словам, жильцам многоквартирных домов необходимо срочно позаботиться об энергоэффективности и резервах для основных коммуникаций.

Самое важное сейчас – проверить, насколько ваши дома теплоизолированы, насколько закрыты парадные, не проникает ли мороз под крышу и в подвал. Второе – это резервное питание для циркуляционных насосов, которые подают горячую воду. Это тот элемент подготовки, что сейчас еще вполне можно осуществить в каждом доме,

– подчеркивает Александр Харченко.

Он добавил, что европейские партнеры продолжают поставлять оборудование для ремонтов и помогают ускорить бюрократические процессы, связанные с логистикой.

Ранее, 14 октября, оккупанты нанесли массированный удара по трем ТЭЦ в столице, поэтому в большинстве регионов вводили временные графики отключений. data-name="Удар по всем ТЭЦ Киева: украинцам срочно возвращают графики отключений света.