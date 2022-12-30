Предварительно плановые отключения будут действовать с сегодняшнего дня и дальше, при отсутствии новых обстрелов.

Актуально Отключение света в Украине 30 декабря: графики и перечень городов

Совместными усилиями энергетикам удалось провести технические работы, которые позволят стабилизировать ситуацию в Киеве. Сегодня возвращаемся к графикам стабилизационных отключений. Сможем их придерживаться в случае, если не будет новых атак,

– говорится в сообщении.

Как избежать аварийных отключений

В то же время в ДТЭК отметили: после того, как свет появился, потребители одновременно включают большое количество энергоприборов. Поэтому могут возникать аварии на распределительных сетях.

Чтобы избежать этого в компании просят сразу после того, как свет появился включать энергоемкие приборы поочередно – сначала воспользоваться одним, потом отключить его и пользоваться другим.

Примите во внимание! Всю прошлую неделю энергетики столицы работали над заживлением энергосистемы. Глава областной военной администрации Алексей Кулеба еще вчера заверил, что даже после нових атак врага, ситуация в столице значительно лучше, чем неделю назад.

Кратко о вчерашней массированной атаке