Попередньо планові відключення діятимуть від сьогодні й надалі, при відсутності нових обстрілів.

Актуально Відключення світла в Україні 30 грудня: графіки та перелік міст

Спільними зусиллями енергетикам вдалося провести технічні роботи, що дозволили стабілізувати ситуацію в Києві. Сьогодні повертаємось до графіків стабілізаційних відключень. Зможемо їх дотримуватись у разі, якщо не буде нових атак,

– йдеться у повідомленні.

Як уникнути аварійних відключень

Водночас у ДТЕК зазначили, що після того, як світло з'явилось, споживачі одночасно вмикають велику кількість енергоприладів. Через це можуть виникати аварії на розподільчих мережах.

Тож, аби уникнути цього у компанії просять відразу після того, як світло з'явилось вмикати енергоємні прилади по черзі – спочатку скористатись одним, потім відключити його і користуватись іншим.

Зауважте! Увесь минулий тиждень енергетики столиці працювали над заживленням енергосистеми. Голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба ще вчора запевнив, що навіть після нових атак ворога, ситуація в столиці значно краща, ніж тиждень тому.

Коротко про вчорашню масовану атаку