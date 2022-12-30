Попередньо планові відключення діятимуть від сьогодні й надалі, при відсутності нових обстрілів.
Актуально Відключення світла в Україні 30 грудня: графіки та перелік міст
Спільними зусиллями енергетикам вдалося провести технічні роботи, що дозволили стабілізувати ситуацію в Києві. Сьогодні повертаємось до графіків стабілізаційних відключень. Зможемо їх дотримуватись у разі, якщо не буде нових атак,
– йдеться у повідомленні.
Як уникнути аварійних відключень
Водночас у ДТЕК зазначили, що після того, як світло з'явилось, споживачі одночасно вмикають велику кількість енергоприладів. Через це можуть виникати аварії на розподільчих мережах.
Тож, аби уникнути цього у компанії просять відразу після того, як світло з'явилось вмикати енергоємні прилади по черзі – спочатку скористатись одним, потім відключити його і користуватись іншим.
Коротко про вчорашню масовану атаку
- 29 грудня зранку російські терористи вкотре здійснили масований ракетний обстріл українських міст. У низці областей добре відпрацювала ППО. Вдалося збити аж 54 ракети з 69. Проте, на жаль, не минулося без влучань.
- У Києві 40% споживачів столиці залишилися без світла після атаки.