Киев, Васильков, Житомир – воздушная тревога, необходимо немедленно идти в укрытие

Снова воздушная тревога в столице Украины Киеве, а также и в Василькове, и в Житомире! Жителям города следует спуститься в укрытие.

Сохраняйте спокойствие, направляйтесь к ближайшему укрытию. Помогите добраться туда близким, соседям. Берите с собой только самое важное. Когда покидать укрытие – сообщат официальные ресурсы.

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