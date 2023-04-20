Киевсовет проголосовал за выделение земли для создания нового военного кладбища, – Кличко

Киевсовет выделил земельный участок для расположения мемориального военного кладбища в Быковне. Место определило правительство.

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале мэр Киева Виталий Кличко по результатам заседания Киевсовета.

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"Киевсовет сегодня отвел землю и фактически приступил к процедуре создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне. За его создание отвечает государство и место определило правительство. Столица же готова всеми возможными способами содействовать созданию мемориала наших героев", – заявил Виталий Кличко.

По его словам, место расположения мемориала было определено с учетом мнения общественности.

Раньше мы поддержали предложение правительства по созданию военного кладбища на Лысой горе. Но у общественности оно поддержки не нашло. Поэтому сейчас речь идет о Быковне,

– отметил мэр Киева.

По его словам, площадь нового кладбища составит около 100 гектаров.

8 гектаров земли в этой местности – в собственности города. И сегодня мы отвели их, фактически приступив к процедуре организации мемориала. Рядом – около 90 гектаров – земля государственная. Следовательно, общая площадь Национального военного мемориального кладбища составит почти 100 гектаров,

– сообщил Виталий Кличко.