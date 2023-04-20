Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко за результатами засідання Київради.

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"Київрада сьогодні відвела землю і фактично розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні. За його створення відповідає держава і місце визначив уряд. Столиця ж готова всіма можливими способами сприяти створенню меморіалу наших героїв", – заявив Віталій Кличко.

За його словами, місце розташування меморіалу було визначено з урахуванням думки громадськості.

Раніше ми підтримали пропозицію уряду щодо створення військового кладовища на Лисій горі. Але у громадськості вона підтримки не знайшла. Тому тепер ідеться про Биківню,

– зазначив мер Києва.

За його словами, площа нового кладовища складе майже 100 гектарів.

8 гектарів землі в цій місцевості – у власності міста. І сьогодні ми відвели їх, фактично розпочавши процедуру організації меморіалу. Поруч – близько 90 гектарів – земля державна. Відтак, загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів,

– повідомив Віталій Кличко.