В Киеве раздались взрывы, обломки БПЛА упали на автомобили

Вечером 5 октября в Киеве раздались взрывы. В столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки российских беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Что известно об атаке?

Около 20:21 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы со стороны дронов. В 20:25 местные жители сообщили, что в Киеве слышны взрывы. В городе работают силы противовоздушной обороны.

В Печерском районе обломки упали на открытую территорию возле жилого дома, возник пожар припаркованных автомобилей. Экстренные службы направляются на место происшествия.

Не публикуйте фото и видео работы ПВО или мест возможных попаданий, ведь это может помочь врагу. Если в вашем районе продолжается воздушная тревога, оставайтесь в укрытии и не игнорируйте сигналы опасности.

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Напомним, вечером 5 октября Россия совершила атаку на Запорожье. Об ударе по городу стало известно около 20:07. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

В результате атаки поврежден многоэтажный жилой дом. В то же время другие последствия российского удара пока уточняются. По данным Суспильне, предварительно, в результате атаки могут быть раненые.

Жителей области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до отбоя.