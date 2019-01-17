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      Киев и Вашингтон расширят военное сотрудничество благодаря новому закону

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      Украина и США расширят военное сотрудничество благодаря новому закону
      Украина и США расширят военное сотрудничество благодаря новому закону / Фото из открытых источников

      В четверг, 17 января, Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту. Он позволит расширить сотрудничество США и Украины в этой сфере.

      Об этом говорится на Facebook-странице украинского посольства в США.

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      Да, положения закона дают Министерству обороны Украины право на прямые закупки товаров оборонного назначения за рубежом, без привлечения услуг посредников.

      Благодаря его принятию Украина будет отвечать критериям программы Министерства обороны США. Это позволит значительно активизировать военно-техническое сотрудничество между двумя государствами.

      К слову, в Военно-Морских Силах Вооруженных сил Украины завершился второй этап подготовки экипажей патрульных катеров типа Island. Военнослужащие учились вести боевые действия и реагировать на повреждения катеров различной сложности.

      Напомним, два американских патрульных катера типа "Айленд", которые в конце сентября США передали Военно-морским силам ВС Украины, прибудут в Украину уже в июле 2019 года. Сейчас идут активные приготовления и кораблей, и экипажа.

      Теги: Законодательство Верховная Рада Оружие Новости США Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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