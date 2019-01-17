Київ та Вашингтон розширять військову співпрацю завдяки новому закону

У четвер, 17 січня, Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом. Він дозволить розширити співробітництво США та України у цій сфері.

Про це йдеться на Facebook-сторінці українського посольства у США.

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Так, положення закону дозволяють Міністерству оборони України право на прямі закупівлі товарів оборонного призначення за кордоном, без залучення послуг посередників.

Завдяки його ухваленню Україна відповідатиме критеріям програми Міністерства оборони США. Це дозволить значно активізувати військово-технічне співробітництво між двома державами.

До слова, у Військово-Морських Силах Збройних сил України завершився другий етап підготовки екіпажів патрульних катерів типу Island. Військовослужбовці вчились вести бойові дії та реагувати на пошкодження катерів різної складності.



Нагадаємо, два американські патрульні катери типу "Айленд", які наприкінці вересня США передали Військово-морським силам ЗС України, прибудуть до України вже у липні 2019 року. Наразі тривають активні приготування і кораблів, і екіпажу.