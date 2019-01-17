20:52
17 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальна медицина РФ. П'яна "Пошта Росії"
      Вєсті Кремля
      22:45, 16 січня
      Вєсті.UA: Президентські амбіції Насірова. Клоун Гончаренко
      Вєсті.UA
      20:06, сьогодні
      Золота жила: скільки харківська влада підзаробила за період Новорічних свят
      ЦРУ
      09:02, 16 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, 16 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Київ та Вашингтон розширять військову співпрацю завдяки новому закону

      0 Читать новость на русском
      Україна та США розширять військову співпрацю завдяки новому закону
      Україна та США розширять військову співпрацю завдяки новому закону / Фото з відкритих джерел

      У четвер, 17 січня, Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом. Він дозволить розширити співробітництво США та України у цій сфері.

      Про це йдеться на Facebook-сторінці українського посольства у США.

      Читайте також: Яку зброю дали Україні США і скільки це коштувало: інфографіка

      Так, положення закону дозволяють Міністерству оборони України право на прямі закупівлі товарів оборонного призначення за кордоном, без залучення послуг посередників.

      Завдяки його ухваленню Україна відповідатиме критеріям програми Міністерства оборони США. Це дозволить значно активізувати військово-технічне співробітництво між двома державами.

      До слова, у Військово-Морських Силах Збройних сил України завершився другий етап підготовки екіпажів патрульних катерів типу Island. Військовослужбовці вчились вести бойові дії та реагувати на пошкодження катерів різної складності.

      Нагадаємо, два американські патрульні катери типу "Айленд", які наприкінці вересня США передали Військово-морським силам ЗС України, прибудуть до України вже у липні 2019 року. Наразі тривають активні приготування і кораблів, і екіпажу.

      Теги: Новини США Зброя Верховна Рада Законодавство Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України
      сьогодні , 20:01 Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України
      1996
      Трудова міграція: ситуація не покращується?
      сьогодні , 19:02 Трудова міграція: ситуація не покращується?
      Михайло Поживанов 373
      Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів
      16 січня , 17:00 Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів
      1182
      Що робитиме Росія у 2019 році та як їй протистояти: інтерв’ю із кіберфахівцем
      сьогодні , 19:01 Що робитиме Росія у 2019 році та як їй протистояти: інтерв’ю із кіберфахівцем
      Євгенія Мазур 328
      Україна – Польща: як змінять "антибандерівський" закон та що це означає
      сьогодні , 18:55 Україна – Польща: як змінять "антибандерівський" закон та що це означає
      Євгенія Мазур 1145
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук