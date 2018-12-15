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      Киев может затмить Москву в глобальном православии

      130 Читати новину українською
      Софиевский собор
      Софиевский собор / sofiyskiy-sobor.polnaya.info

      Ход истории невозможно повернуть, из-за чего владыкам на соборе будет трудно маневрировать. А переход определенных управленческих структур и представительства Вселенской патриархии в Киев дает шанс затмить Москву в глобальном православии.

      Об этом политический эксперт Владимир Цыбулько рассказал в комментарии 24 каналу.

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      По его словам, основное соревнование будет проходить за то, как удержаться на гребне волны и максимально долго там находиться. Здесь много факторов, которые подтверждают, что церковники в Украине, независимо от того Украинская ли православная церковь Киевского патриархата, Московского, или Украинская автокефальная православная церковь, прекрасно понимают историческую логику нынешних событий.

      Сколько бы церковный генералитет не пробовал разыграть определенный эгоистичный сценарий по сохранению себя на вершине, но, условно говоря, церковный средний класс массово заинтересован в создании единой поместной церкви,
      – считает политический эксперт.

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      Собор выполняет номинальные задачи. Основные процессы будут происходить следующие 10 лет после его проведения: готовиться к переходу от метрополии к Киевской патриархии, а также к получению своего уникального места не только в диптихе, но и в структуре глобального православия.

      "Русская православная церковь – православное гетто. Они не давали украинским церковникам возможность развивать международные отношения. Создание единой поместной церкви и ее место в диптихе формирует совершенно другие исторические условия. Скажем так – предоставляет возможность миссионерской деятельности для украинских церковников. Это вообще очень интересное событие. То есть переход определенных управленческих структур и представительства Вселенской патриархии в Киев имеет шанс затмить Москву в глобальном православии. Из-за чего там и наблюдается истерия", – добавляет Владимир Цыбулько.

      Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский патриархат начал все необходимые процедуры.

      В начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики УПЦ МП УПЦ КП Единая поместная церковь Томос Религия
      Источник: 24 Канал
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