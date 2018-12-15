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      Київ може затьмарити Москву в глобальному православ’ї

      128 Читать новость на русском
      Софіївський собор
      Софіївський собор / sofiyskiy-sobor.polnaya.info

      Хід історії неможливо повернути, через що владикам на соборі буде важко маневрувати. А перехід певних управлінських структур і представництва Вселенської патріархії до Києва дає шанс затьмарити Москву в глобальному православ'ї.

      Про це політичний експерт Володимир Цибулько розповів у коментарі 24 каналу.

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      За його словами, основне змагання відбуватиметься за те, як втриматись на гребені хвилі й максимально довго там перебувати. Тут є багато чинників, які підтверджують, що церковники в Україні, незалежно від того чи це Українська православна церква Київського патріархату, Московського, чи Українська автокефальна православна церква, прекрасно розуміють історичну логіку нинішніх подій.

      Скільки б церковний генералітет не пробував розіграти певний егоїстичний сценарій зі збереження себе на вершині, але, умовно кажучи, церковний середній клас масово зацікавлений у створенні єдиної помісної церкви,
      – вважає політичний експерт.

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      Собор виконує номінальні завдання. Основні процеси відбуватимуться наступні 10 років після його проведення: готуватимуться до переходу від метрополії до Київської патріархії, а також до здобуття свого унікального місця не лише в диптиху, а й в структурі глобального православ'я.

      "Російська православна церква – православне гетто. Вони не давали українським церковникам можливість розвивати міжнародні стосунки. Створення єдиної помісної церкви і її місце в диптиху формує абсолютно інші історичні умови. Скажімо так – надає можливість місіонерської діяльності для українських церковників. Це взагалі дуже цікава подія. Тобто перехід певних управлінських структур і представництва Вселенської патріархії до Києва має шанс затьмарити Москву в глобальному православ'ї. Через що там і спостерігається істерія", – додає Володимир Цибулько.

      Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський патріархат розпочав всі необхідні процедури.

      На початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві.

      Теги: Новини України Новини політики УПЦ МП УПЦ КП Єдина помісна церква Томос Релігія
      Джерело: 24 Канал
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