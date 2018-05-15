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Киев парализовали пробки: опубликована карта

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Пробки в Киеве 15 мая
Пробки в Киеве 15 мая / Иллюстративное фото

Во вторник, 15 мая, в конце рабочего дня пробки в Киеве, которые образовались еще утром, достигли просто пика. Наземное передвижение по столице затруднено из-за подготовки к финалу Лиги чемпионов, ремонта дорог и ряда ДТП.

Об этом свидетельствуют данные сервисов пробок, сообщает издание "Українські Новини".

Традиционно пробки сковали центр Киева. Из-за перекрытия Крещатика проезд основными объездными улицами, которые и так всегда сложны для проезда в конце рабочего дня, сегодня практически остановился. Эти улицы обозначены на карте темно-красным цветом.

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Затори Київ
Карта заторов в Киеве 15 мая

Стоит транспорт в обе стороны на улицах Бассейной, Саксаганского, бульваре Тараса Шевченко, Леси Украинки.

Также пробки образовались возле станций метро "Кловская", "Дворец спорта", "Театральная", "Университет". Тянучка наблюдается на Подоле возле метро "Контрактовая площадь", на бульваре Дружбы народов, по улице Телиги и на бульваре Леси Украинки.

Крайне затруднено движение по проспекту Победы (от центра и в цирк в обе стороны), по улице Борщаговской. Из-за капитального ремонта участка автомобили по Набережному шоссе также движутся медленно.

Проезд затруднен и из-за обилия ДТП. Только на проспекте Победы, согласно данным Google maps, произошли 3 аварии.

Теги: Новости Украины Новости Киева Авто Транспорт
Источник: 24 Канал
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