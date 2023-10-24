Перед этим сидел и кричал 20 минут: в Киеве с балкона 13 этажа выпрыгнул мужчина

Инцидент произошел в Оболонском районе Киева. Там мужчина упал с большой высоты и, к сожалению, не выжил.

Во вторник, 24 октября, на проспекте Ивасюка в Киеве погиб мужчина. Он упал с высоты 13 этажа.

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Что известно об инциденте

Мужчина выпал с балкона. Он приземлился возле лестницы и в нескольких метрах от припаркованного возле дома автомобиля. По словам очевидцев из соцсетей, этот мужчина сидел на балконе и что-то кричал в течение 20 минут, а потом прыгнул.

Начальник отдела коммуникации ГУ ЧП в Киеве, капитан полиции Юлия Гирдвилис в комментарии 24 Каналу заявила, что это был местный житель 1989 года рождения. Таким образом предварительная информация из соцсетей о том, что это был молодой парень, не подтвердилась.

Правоохранители получили уведомление об инциденте около 15:00. От полученных травм киевлянин погиб на месте. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства.



В этом дворе выпал с балкона мужчина / Фото "Реального Киева"

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