Перед этим сидел и кричал 20 минут: в Киеве с балкона 13 этажа выпрыгнул мужчина
Инцидент произошел в Оболонском районе Киева. Там мужчина упал с большой высоты и, к сожалению, не выжил.
Во вторник, 24 октября, на проспекте Ивасюка в Киеве погиб мужчина. Он упал с высоты 13 этажа.
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Что известно об инциденте
Мужчина выпал с балкона. Он приземлился возле лестницы и в нескольких метрах от припаркованного возле дома автомобиля. По словам очевидцев из соцсетей, этот мужчина сидел на балконе и что-то кричал в течение 20 минут, а потом прыгнул.
Начальник отдела коммуникации ГУ ЧП в Киеве, капитан полиции Юлия Гирдвилис в комментарии 24 Каналу заявила, что это был местный житель 1989 года рождения. Таким образом предварительная информация из соцсетей о том, что это был молодой парень, не подтвердилась.
Правоохранители получили уведомление об инциденте около 15:00. От полученных травм киевлянин погиб на месте. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства.
В этом дворе выпал с балкона мужчина / Фото "Реального Киева"
Похожие случаи в Украине
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