У вівторок, 24 жовтня, на проспекті Івасюка у Києві загинув чоловік. Він впав з висоти 13 поверху.

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Що відомо про інцидент

Чоловік випав з балкона багатоповерхівки. Він приземлився біля сходів та за кілька метрів від припаркованої біля будинку автівки. За словами очевидців з соцмереж, цей чоловік сидів на балконі та щось кричав протягом 20 хвилин, а потім вистрибнув.

Начальниця відділу комунікації ГУ НП у Києві, капітан поліції Юлія Гірдвіліс у коментарі 24 Каналу заявила, що це був місцевий житель 1989 року народження. Тож попередня інформація з соцмереж про те, що це був молодий хлопець, не підтвердилася.

Правоохоронці отримали повідомлення про інцидент близько 15:00. Від отриманих травм киянин загинув на місці. Співробітники поліції з'ясовують всі обставини.



У цьому дворі випав з балкона чоловік / Фото "Реального Києва"

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