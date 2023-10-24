У вівторок, 24 жовтня, на проспекті Івасюка у Києві загинув чоловік. Він впав з висоти 13 поверху.
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Що відомо про інцидент
Чоловік випав з балкона багатоповерхівки. Він приземлився біля сходів та за кілька метрів від припаркованої біля будинку автівки. За словами очевидців з соцмереж, цей чоловік сидів на балконі та щось кричав протягом 20 хвилин, а потім вистрибнув.
Начальниця відділу комунікації ГУ НП у Києві, капітан поліції Юлія Гірдвіліс у коментарі 24 Каналу заявила, що це був місцевий житель 1989 року народження. Тож попередня інформація з соцмереж про те, що це був молодий хлопець, не підтвердилася.
Правоохоронці отримали повідомлення про інцидент близько 15:00. Від отриманих травм киянин загинув на місці. Співробітники поліції з'ясовують всі обставини.
У цьому дворі випав з балкона чоловік / Фото "Реального Києва"
Схожі випадки в Україні
- Раніше в Обухові чоловік вистрибнув з висоти 9 поверху та теж загинув. Перед падінням він щось кричав про Росію. Пізніше з'ясувалося, що в нього у минулому були проблеми з вживанням наркотиків.
- Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва молодий хлопець вистрибнув та впав на дах під'їзду. На щастя, йому вдалося вижити.
- У столиці був ще один схожий випадок. Чоловік вистрибнув з 5 поверху, але вижив. Він приземлився на технічний дах 3 поверху. Рятувальники дістали його звідти не одразу, бо чоловік пручався. Його вдалося спустити та передати медикам тільки на світанку. Пізніше його мама заявила, що він вживав алкоголь та наркотики, а також неадекватно поводився протягом двох тижнів.
- Як повідомлялося раніше, у Дніпрі підліток випав з 9 поверху. Трагедія сталася на вулиці Писаржевській у Соборному районі. Пізніше з'ясувалося, що це не був нещасний випадок. Правоохоронці за фактом самогубства відкрили кримінальне провадження.