В киевском метро блогер снимал видео и попал в больницу с переломом

В Киеве 19-летний блогер пытался снять видео для соцсетей, зацепившись за поезд метро. В результате он упал на пути и получил серьезные травмы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

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В столичном метро очередной случай зацепинга. Так, в пятницу, 20 июня, 19-летний парень зацепился за заднюю часть вагона в тоннеле между станциями "Дворец "Украина" и "Лыбедская". Во время движения он снимал видео, чтобы получить популярность в соцсетях.

Парень столкнулся с элементами туннельного оборудования и упал на рельсы. Медики диагностировали у него перелом бедра, сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Его госпитализировали. Далее делом занимаются правоохранители.

В "Киевском метрополитене" в очередной раз подчеркивают опасность таких действий. Контактный рельс имеет высокое напряжение. Прикосновение к нему может быть смертельным. Габариты тоннеля не предусмотрены для присутствия человека вне вагона. Любое нарушение может завершиться трагически.

Как сообщили в КП, в 2025 году это уже седьмой случай задержания зацеперов в метро. Это на пять больше, чем в прошлом году.

Напомним, в мае полицейские задержали парня и девушку, которые ехали между вагонами метро. Им грозит штраф, общественные, исправительные работы или даже арест на срок до 15 суток.