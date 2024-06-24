В Киеве лифт сорвался вместе с женщиной вниз: что говорят об инциденте в ГСЧС

В Оболонском районе Киева 24 июня в одном из домов сорвался лифт. В нем на момент падения находилась пожилая женщина.

На место происшествия приехали спасатели. Они освободили женщину из упавшего лифта.

Интересно В сети пишут о взрыве на ТЭЦ Киева: что говорит власть

Пожилая женщина в Киеве сорвалась вместе с лифтом

В ГСЧС Киева рассказали, что 23 июня в 21:24 к спасателям поступило сообщение, что по адресу проспект Владимира Ивасюка в лифтовой шахте находился человек. По предварительной информации в 24 этажном жилом доме, произошел аварийный спуск лифта с 3 на 1 этаж, где была пожилая женщина.

Спасатели совместно с работниками "Аварийной службы лифтов", с помощью шансового инструмента деблокировали двери лифтовой кабины,

– рассказали в ГСЧС.

В Киеве спасатели деблокировали женщину из упавшего лифта, / Видео ГСЧС Киева

Женщина была передана медикам с диагнозом острая реакция на стресс. От госпитализации она отказалась.

Ранее в Киеве обвалилась пешеходная часть Воздухофлотского путепровода. Движение в обе стороны мостового перехода из-за этого инцидента было перекрыто.