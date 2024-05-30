Ливень, гром и радуга одновременно: в Киеве встретились 3 природных явления

Вечером 30 мая по Киеву прошлась непогода. В столице фиксировали ливни, а также гром.

В то же время во время непогоды в небе также появилась и радуга. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает 24 Канал.

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В Киеве фиксировали гром, ливень и радугу одновременно

Около 19:45 30 мая в столице Украины в некоторых районах начал идти сильный ливень. Небо сразу затянулось облаками, а вокруг потемнело.

Сильный ливень прошлась по столице Украины: смотрите видео

Непогоду фиксировали на правом берегу Киева. Впоследствии к мощному ливню добавился также и гром и молния.

В Киеве был сильный ливень: смотрите видео

Впоследствии из-за облаков начали выглядывать лучики солнышка, в результате чего в Киеве образовалось другое природное явление – радуга. Таким образом в небе над Киевом встретились сразу три явления природы: ливень, гром и радуга.

В Киеве видели радугу во время ливня / Фото из местных телеграм-каналов

В сети также писали, что в то время, как один район Киева заливал мощный ливень, в другом фиксировали радугу. То есть эти явления происходили в столице одновременно.

В Киеве был ливень и радуга одновременно: смотрите видео

Уже к 20:30 ливень в столице стих. Над некоторыми районами Киева уже распахнулось, поэтому киевляне могут насладиться ярким закатом солнца, которое уже заходит за горизонт.

В Киеве радуга появилась на фоне дождя: смотрите видео

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