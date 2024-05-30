Ливень, гром и радуга одновременно: в Киеве встретились 3 природных явления
Вечером 30 мая по Киеву прошлась непогода. В столице фиксировали ливни, а также гром.
В то же время во время непогоды в небе также появилась и радуга. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает 24 Канал.
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В Киеве фиксировали гром, ливень и радугу одновременно
Около 19:45 30 мая в столице Украины в некоторых районах начал идти сильный ливень. Небо сразу затянулось облаками, а вокруг потемнело.
Сильный ливень прошлась по столице Украины: смотрите видео
Непогоду фиксировали на правом берегу Киева. Впоследствии к мощному ливню добавился также и гром и молния.
В Киеве был сильный ливень: смотрите видео
Впоследствии из-за облаков начали выглядывать лучики солнышка, в результате чего в Киеве образовалось другое природное явление – радуга. Таким образом в небе над Киевом встретились сразу три явления природы: ливень, гром и радуга.
В Киеве видели радугу во время ливня / Фото из местных телеграм-каналов
В сети также писали, что в то время, как один район Киева заливал мощный ливень, в другом фиксировали радугу. То есть эти явления происходили в столице одновременно.
В Киеве был ливень и радуга одновременно: смотрите видео
Уже к 20:30 ливень в столице стих. Над некоторыми районами Киева уже распахнулось, поэтому киевляне могут насладиться ярким закатом солнца, которое уже заходит за горизонт.
В Киеве радуга появилась на фоне дождя: смотрите видео
Какой будет погода в Украине 31 мая
- Синоптики из Укргидрометцентра предупредили, что последний день весны, вероятнее всего, не обойдется без осадков. Метеорологи отметили, что в большей части регионов ожидаются дожди, местами – грозы.
- Погода в столице 31 мая будет достаточно свежей, около +22, +23 градусов. Весна завершится для Киева локальными грозовыми дождями.
- В то же время на Юге Украины и в Днепропетровской области осадков 31 мая не ожидают. Там будет переменная облачность и жара.