В Киеве на 4-летнего мальчика упала витрина в ТРЦ: детали инцидента

В Киеве в ТРЦ Retroville 4-летний мальчик взобрался на витрину и она упала. Ребенок получил травмы и ходит в гипсе. Родители обвиняют в случившемся представителей развлекательного центра, они же отмечают, что не могли предвидеть такого поведения от их сына.

Впрочем, руководство Papashon, готово компенсировать средства на лечение. Эта витрина принадлежит именно этой компании.

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Papashon KIDS готовы на компенсацию

Мама ребенка Ольга и юристы отмечают, что в этом случае компании ответственности не избежать, ведь они обязаны должным образом закреплять все свои витрины, потому что в этом помещении гуляют дети.

Нам очень жаль по этому поводу, и мы обеспокоены ситуацией, так как пострадал ребенок. Papashon KIDS несет всю ответственность за соблюдение мер безопасности в помещении по условиям договора аренды помещения. Нам известно, что представители Papashon KIDS ведут диалог с родителями ребенка с целью оказания необходимой помощи,

– сообщили в ТРЦ.

Никто не отреагировал на инцидент

Ольга же рассказала, что когда произошел этот инцидент и на ребенка упала витрина, никто из сотрудников ТРЦ или же Papashon даже не подошел к ним. Она сама собирала стекло.

Пока ехали скорая и полиция, я собирала это стекло с тела своего ребенка, в то время как ни один представитель торгового центра, или хотя бы кто-то из них даже не вышли к нам. Даже когда приехала полиция, никто так и не вышел,

– говорится в заметке.

Люди обвиняют родителей

В комментариях к сообщению пользователи возмущены поведением родителей, которые не смотрели за мальчиком и фактически оставили его в опасности.

Как выяснилось, родители сидели неподалеку за столиком и наблюдали за ребенком, но все произошло так быстро, что мать не успела предотвратить инцидент.

Заявление Papashon KIDS

В компании Papashon отметили, что провели тщательный осмотр места происшествия.