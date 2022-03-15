В Киеве боеприпас попал в частный дом: произошел пожар

В один из частных домов в Киеве попал вражеский боеприпас. В результате случился пожар.

Спасатели заявляют, что был обстрел. Именно поэтому боеприпасы и попали в двухэтажный жилой дом.

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Дальше произошло возгорание. В 05:57 его локализовали на площади 10 квадратных метров. В 06:40 – ликвидировали. Жертв и пострадавших нет,

– сообщили в ГСЧС.

Боеприпас возле дома / Фото ГСЧС

Привлекали 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Пожар удалось погасить / Фото ГСЧС

Вражеский боеприпас повредил дом / Фото ГСЧС

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