В Киеве боеприпас попал в частный дом: произошел пожар
15 марта 2022 , 07:42Читати новину українською
Источник:ГСЧС
В один из частных домов в Киеве попал вражеский боеприпас. В результате случился пожар.
Спасатели заявляют, что был обстрел. Именно поэтому боеприпасы и попали в двухэтажный жилой дом.
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Дальше произошло возгорание. В 05:57 его локализовали на площади 10 квадратных метров. В 06:40 – ликвидировали. Жертв и пострадавших нет,
– сообщили в ГСЧС.
Боеприпас возле дома / Фото ГСЧС
Привлекали 10 человек личного состава и 2 единицы техники.
Пожар удалось погасить / Фото ГСЧС
Вражеский боеприпас повредил дом / Фото ГСЧС
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