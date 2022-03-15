Рятувальники заявляють, що був обстріл. Саме через це боєприпаси й влучили у двоповерховий житловий будинок.

До теми Боєприпас влучив у 10-поверховий будинок в Києві: виникла пожежа – фото і відео з місця

Далі трапилось загорання. О 05:57 його локалізували на площі 10 метрів квадратних. О 06:40 – ліквідували. Жертв та постраждалих немає,

– повідомили в ДСНС.



Боєприпас біля будинку / Фото ДСНС

Залучали 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.



Пожежу вдалось погасити / Фото ДСНС



Ворожий боєприпас пошкодив будинок / Фото ДСНС

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