В Киеве будут судить 4 полицейских за похищение львовянина

В Киеве под суд пойдут 4 полицейских, которые незаконно похитили львовянина и требовали у него деньги. Кроме этого, бывшие правоохранители отобрали у него ценную машину.

Всего в банде было 5 человек – только один из них не работал в силовых органах. Четверо полицейских служили в Соломенском управлении полиции Киева.

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Закрыли в служебной машине

Их обвиняют в незаконном лишении свободы человека и причинении ему физических страданий.

Жертва преступления – 50-летний львовянин – занимался посредничеством в продаже автомобилей. Злоумышленники договорились о встрече с ним под видом покупателей. Речь шла о Toyota Land Cruiser Prado 150 стоимостью более 1 миллиона гривен.

Преступление произошло на Киевщине

Встреча проходила в одном из райцентров на территории Киевской области.

Сотрудники полиции, не имея никаких законных оснований, надели на мужчину наручники и, противоправно удерживая в своем автомобиле, начали требовать от него 10 тысяч долларов,

– говорится в пресс-релизе Киевской прокуратуры.

Злоумышленники заявили, что эти деньги он должен заплатить за якобы продажу краденого автомобиля. Получив от потерпевшего часть средств в сумме 2 тысячи евро правоохранители отпустили его.

Еще и машину отобрали

Впоследствии один из этих сотрудников полиции привлек знакомого, который с помощью эвакуатора должен был перевезти автомобиль, который продавал львовянин, в оговоренное место для дальнейшей продажи без согласия владельца.

Однако указанные действия были вовремя разоблачены во время попытки транспортировки автомобиля в тайник.

В дальнейшем по результатам проведенных следственных действий удалось разоблачить всех участников преступной схемы.