Из-за этого утечка воды произошла на проезжую часть бульвара. Транспортные средства должны были буквально "плыть" водой.
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На бульваре Верховной Рады прорвало трубу на бульваре Верховной Рады
В Киевской городской государственной администрации рассказали, что на бульваре Верховной Рады, 7-А произошло повреждение водопроводной магистрали диаметром 600 миллиметров. Специалисты "Киевводоканала" уже работают на месте.
Возможно понижение давления в водопроводной сети для потребителей левого берега,
– отметили в КГГА.
На бульваре Верховной Рады произошла утечка воды из трубы / Фото из киевских телеграм-каналов
Стоит отметить, что бульвар Верховной Рады расположен в Днепровском районе столицы. Поэтому часть жителей может почувствовать последствия прорыва трубы в виде снижения давления или возможного отсутствия воды.
В Киеве прорвало трубу в Днепровском районе: смотрите видео
Кроме того, местные телеграм-каналы поделились видео с последствиями прорыва трубы на бульваре. На кадрах можно увидеть, как машины "плыли" до нужного им направления по этой улице.
Машины двигались через воду на бульваре Верховной Рады: смотрите видео
Ранее канализационный потоп произошел в Борщаговке
- Жители Борщаговки в Святошинском районе Киева 13 января стали свидетелями повторного прорыва канализации, который вызвал затопление бульвара Жюля Верна. Вследствие этого улицы заполнились нечистотами.
- По сообщениям местных жителей, прорыв произошел в том же месте, где и 8 января. То есть между обоими потопами не прошло и одной недели.
- По состоянию на вечер 13 января не было официальной информации от городских властей по этому поводу. Очевидно, нужно разрабатывать детальный план действий во избежание подобных инцидентов в будущем.
- До этого в декабре 2023 года на левом берегу украинской столицы произошел прорыв водопровода, в результате чего подтопило автомобильную стоянку. Из-за аварии водоснабжение временно было отключено в 4 жилых домах на проспекте Бажана. В конце концов в КГГА отметили, что повреждения водопровода на месте событий локализовали.