Из-за этого утечка воды произошла на проезжую часть бульвара. Транспортные средства должны были буквально "плыть" водой.

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На бульваре Верховной Рады прорвало трубу на бульваре Верховной Рады

В Киевской городской государственной администрации рассказали, что на бульваре Верховной Рады, 7-А произошло повреждение водопроводной магистрали диаметром 600 миллиметров. Специалисты "Киевводоканала" уже работают на месте.

Возможно понижение давления в водопроводной сети для потребителей левого берега,

– отметили в КГГА.



На бульваре Верховной Рады произошла утечка воды из трубы / Фото из киевских телеграм-каналов

Стоит отметить, что бульвар Верховной Рады расположен в Днепровском районе столицы. Поэтому часть жителей может почувствовать последствия прорыва трубы в виде снижения давления или возможного отсутствия воды.

В Киеве прорвало трубу в Днепровском районе: смотрите видео

Кроме того, местные телеграм-каналы поделились видео с последствиями прорыва трубы на бульваре. На кадрах можно увидеть, как машины "плыли" до нужного им направления по этой улице.

Машины двигались через воду на бульваре Верховной Рады: смотрите видео

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