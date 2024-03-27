Через це витік води стався на проїжджу частину бульвару. Транспортні засоби мусили буквально "плисти" водою.
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На бульварі Верховної Ради прорвало трубу
У Київській міській державній адміністрації розповіли, що на бульварі Верховної Ради, 7-А сталося пошкодження водопровідної магістралі діаметром 600 міліметрів. Фахівці "Київводоканалу" вже працюють на місці.
Можливе пониження тиску в водопровідній мережі для споживачів лівого берега,
– наголосили в КМДА.
На бульварі Верховної Ради стався витік води з труби / Фото з київських телеграм-каналів
Варто зазначити, що бульвар Верховної Ради розташований у Дніпровському районі столиці. Через це частина жителів може відчути наслідки прориву труби у вигляді зниження тиску чи можливої відсутності води.
У Києві прорвало трубу у Дніпровському районі: дивіться відео
Крім того, місцеві телеграм-канали поділилися відео з наслідками прориву труби на бульварі. На кадрах можна побачити, як машини "пливли" до потрібного їм напрямку цією вулицею.
Машини рухалися через воду на бульварі Верховної Ради: дивіться відео
Раніше каналізаційний потоп стався у Борщагівці
- Жителі Борщагівки у Святошинському районі Києва 13 січня стали свідками повторного прориву каналізації, який спричинив затоплення бульвару Жуля Верна. Внаслідок цього вулиці заповнилися нечистотами.
- За повідомленнями місцевих жителів, прорив стався у тому ж місці, де і 8 січня. Тобто між обома потопами не минуло й одного тижня.
- Станом на вечір 13 січня не було офіційної інформації від міської влади стосовно цього. Очевидно, потрібно розробляти детальний план дій щодо уникнення подібних інцидентів у майбутньому.
- До цього у грудні 2023 року на лівому березі української столиці стався прорив водопроводу, внаслідок чого підтопило автомобільну стоянку. Через аварію водопостачання тимчасово було відключено в 4 житлових будинках на проспекті Бажана. Зрештою у КМДА наголосили, що пошкодження водопроводу на місці подій локалізували.