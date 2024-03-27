Через це витік води стався на проїжджу частину бульвару. Транспортні засоби мусили буквально "плисти" водою.

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На бульварі Верховної Ради прорвало трубу

У Київській міській державній адміністрації розповіли, що на бульварі Верховної Ради, 7-А сталося пошкодження водопровідної магістралі діаметром 600 міліметрів. Фахівці "Київводоканалу" вже працюють на місці.

Можливе пониження тиску в водопровідній мережі для споживачів лівого берега,

– наголосили в КМДА.



На бульварі Верховної Ради стався витік води з труби / Фото з київських телеграм-каналів

Варто зазначити, що бульвар Верховної Ради розташований у Дніпровському районі столиці. Через це частина жителів може відчути наслідки прориву труби у вигляді зниження тиску чи можливої відсутності води.

У Києві прорвало трубу у Дніпровському районі: дивіться відео

Крім того, місцеві телеграм-канали поділилися відео з наслідками прориву труби на бульварі. На кадрах можна побачити, як машини "пливли" до потрібного їм напрямку цією вулицею.

Машини рухалися через воду на бульварі Верховної Ради: дивіться відео

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