Мешканці Борщагівки у Святошинському районі Києва 13 січня стали свідками повторного прориву каналізації, який спричинив затоплення бульвару Жуля Верна. На інтернет-ресурсах активно обговорюють інцидент, опубліковані відео демонструють масштаби затоплення, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також У Києві прорвало каналізацію: комунальники розчищають затоплену вулицю

Повторний прорив: місцеві обурені

За повідомленнями місцевих жителів, прорив стався у тому ж місці, де і тиждень тому – у ніч на 8 січня.

Комунальні служби, які раніше ліквідували аварію, знову зіткнулися з необхідністю терміново діяти для усунення наслідків прориву та очищення вулиць від забруднення.

Ситуація з проривом каналізації в Борщагівці викликає не лише незручності для мешканців, але й становить серйозну загрозу для навколишнього середовища та, щонайголовніше, здоров'я людей.

Прорвало каналізаційну трубу на Борщагівці в Києві: дивіться відео з телеграм-каналів

Борщагівку вдруге за тиждень затопило з каналізації: дивіться відео з телеграм-каналів

Зазначимо, що Борщагівка історично є промисловою зоною, житловий масив якої розташований в межах столиці та за містом. Бульвар Жуля Верна – це сучасна назва вулиці Ромена Роллана, яку перейменували у 2022 році.

Де розташований бульвар Жуля Верна: дивіться на карті від Google maps

Що робити, коли усе затоплює з каналізації

У разі прориву каналізаційної труби та затоплення вулиці нечистотами, важливо діяти виважено та розумно, адже лише з тверезою головою легше впоратись з наслідками затоплення.

  • Негайно повідомте про проблему. Зателефонуйте в аварійну службу місцевого водоканалу або комунальні служби. Повідомте про точне місце прориву та оцініть масштаб затоплення.
  • Безпека понад усе. Уникайте контакту зі забрудненою водою, оскільки вона може містити шкідливі бактерії та віруси. Попередьте сусідів та інших людей про небезпеку.
  • Захистіть своє майно. Якщо затоплення загрожує вашій власності, вживайте заходів для мінімізації збитків. Однак пам'ятайте, що ваше здоров'я повинне бути пріоритетом.
  • Документуйте збитки. Фотографуйте або знімайте на відео масштаби затоплення для того, аби легше було потім отримати компенсацію від влади, якщо ваше майно постраждає.
  • Слідкуйте за оновленнями. Стежте за повідомленнями від місцевої влади та комунальних служб щодо ситуації та рекомендацій. Зокрема, читайте 24 Канал, аби бути в курсі усіх подій.
  • Звертайтесь до фахівців. Якщо нечистоти потрапили на вашу власність, зверніться до професійних служб для очищення та дезінфекції житла від небезпечних субстанцій.