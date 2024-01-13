Мешканці Борщагівки у Святошинському районі Києва 13 січня стали свідками повторного прориву каналізації, який спричинив затоплення бульвару Жуля Верна. На інтернет-ресурсах активно обговорюють інцидент, опубліковані відео демонструють масштаби затоплення, повідомляє 24 Канал.
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Повторний прорив: місцеві обурені
За повідомленнями місцевих жителів, прорив стався у тому ж місці, де і тиждень тому – у ніч на 8 січня.
Комунальні служби, які раніше ліквідували аварію, знову зіткнулися з необхідністю терміново діяти для усунення наслідків прориву та очищення вулиць від забруднення.
Ситуація з проривом каналізації в Борщагівці викликає не лише незручності для мешканців, але й становить серйозну загрозу для навколишнього середовища та, щонайголовніше, здоров'я людей.
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Зазначимо, що Борщагівка історично є промисловою зоною, житловий масив якої розташований в межах столиці та за містом. Бульвар Жуля Верна – це сучасна назва вулиці Ромена Роллана, яку перейменували у 2022 році.
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Що робити, коли усе затоплює з каналізації
У разі прориву каналізаційної труби та затоплення вулиці нечистотами, важливо діяти виважено та розумно, адже лише з тверезою головою легше впоратись з наслідками затоплення.
- Негайно повідомте про проблему. Зателефонуйте в аварійну службу місцевого водоканалу або комунальні служби. Повідомте про точне місце прориву та оцініть масштаб затоплення.
- Безпека понад усе. Уникайте контакту зі забрудненою водою, оскільки вона може містити шкідливі бактерії та віруси. Попередьте сусідів та інших людей про небезпеку.
- Захистіть своє майно. Якщо затоплення загрожує вашій власності, вживайте заходів для мінімізації збитків. Однак пам'ятайте, що ваше здоров'я повинне бути пріоритетом.
- Документуйте збитки. Фотографуйте або знімайте на відео масштаби затоплення для того, аби легше було потім отримати компенсацію від влади, якщо ваше майно постраждає.
- Слідкуйте за оновленнями. Стежте за повідомленнями від місцевої влади та комунальних служб щодо ситуації та рекомендацій. Зокрема, читайте 24 Канал, аби бути в курсі усіх подій.
- Звертайтесь до фахівців. Якщо нечистоти потрапили на вашу власність, зверніться до професійних служб для очищення та дезінфекції житла від небезпечних субстанцій.