У мережу вже виклали чимало фото та відео. Вони демонструють, як одну з вулиць Києва буквально накрили нечистоти. Самих же мешканців столиці бентежить той факт, що на місто насуваються морози.

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Кияни бояться наслідків

Власне, у Києві прогнозують 13 градусів морозу 8 січня. Відтак, мешканці столиці хвилюються, якими будуть наслідки, коли нечистоти у місті замерзнуть, якщо не ліквідувати наслідки вчасно.

У Святошинському районі прорвало каналізацію: дивіться відео

Попередньо, прорив стався на вулиці Жуля Верна. Про це розповідають самі користувачі мережі. Вони також виклали чимало фото та відео, які демонструють наслідки. На кадрах можна побачити, як нечистоти добряче залили автівки, які власники залишили на ніч.

Столицею пливуть нечистоти: дивіться відео

Власне, спочатку повідомлялося про прорив водогону. Згодом почала надходити інформація про те, що містом пливуть нечистоти. Користувачі у мережі намагаються підійти до цього питання з гумором, жартуючи про те, що у столиці не надто добре пахне.