Жители Борщаговки в Святошинском районе Киева 13 января стали свидетелями повторного прорыва канализации, который вызвал затопление бульвара Жюля Верна. На интернет-ресурсах активно обсуждают инцидент, опубликованные видео демонстрируют масштабы затопления, сообщает 24 Канал.

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Повторный прорыв: местные возмущены

По сообщениям местных жителей, прорыв произошел в том же месте, где неделю назад – в ночь на 8 января.

Коммунальные службы, ранее ликвидировавшие аварию, снова столкнулись с необходимостью срочно действовать для устранения последствий прорыва и очистки улиц от загрязнения.

Ситуация с прорывом канализации в Борщаговке вызывает не только неудобства для жителей, но и представляет серьезную угрозу окружающей среде и, самое главное, здоровью людей.

Прорвало канализационную трубу на Борщаговке в Киеве: смотрите видео с телеграм-каналов

Борщаговку второй раз за неделю затопило из канализации: смотрите видео с телеграм-каналов

Обратите внимание! По состоянию на вечер 13 января не было официальной информации от городских властей по этому поводу. Очевидно, нужно разрабатывать детальный план действий по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

Отметим, что Борщаговка исторически является промышленной зоной, жилой массив которой расположен в пределах столицы и за городом. Бульвар Жюля Верна – это современное название улицы Ромена Роллана, переименованной в 2022 году.

Где находится бульвар Жюля Верна: смотрите на карте от Google maps

Что делать, когда все затапливает из канализации

В случае прорыва канализационной трубы и затопления улицы нечистотами важно действовать взвешенно и разумно, ведь только с трезвой головой легче справиться с последствиями затопления.