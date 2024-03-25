Так, там було пошкоджено приватну територію киян. На щастя, після атаки Росії у Дарницькому районі обійшлося без постраждалих.

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Наслідки у Дарницькому районі

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької РДА у місті Києві Микола Калашник поділився наслідками атаки Росії. Так, за його словами, у Дарницькому районі після ракетного обстрілу уламком пошкоджено приватну зону. Сталося це у мікрорайоні Осокорки.

Без подальшого загоряння. Виїхав особисто. Екстрені служби працюють на місці. Постраждалі попередньо відсутні,

– сказав він.

Наслідки влучання уламків у Дарницькому районі / Микола Калашник

Згодом в ефірі телемарафону Калашник розповів, що власники житла перебували у підвальному приміщенні. Йдеться про чоловіка, жінку і їх онуку. Осколки пошкодили допоміжне приміщення біля самого будинку – житловий будинок вцілів.

Наразі місці працюють працівники ДСНС. Щоб не допустити пожежі, вони відпрацьовують залиття уламка ракети. Ще один елемент впав на дорозі. Також без постраждалих – і без руйнування майна.

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