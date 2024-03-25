Так, там було пошкоджено приватну територію киян. На щастя, після атаки Росії у Дарницькому районі обійшлося без постраждалих.
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Наслідки у Дарницькому районі
Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької РДА у місті Києві Микола Калашник поділився наслідками атаки Росії. Так, за його словами, у Дарницькому районі після ракетного обстрілу уламком пошкоджено приватну зону. Сталося це у мікрорайоні Осокорки.
Без подальшого загоряння. Виїхав особисто. Екстрені служби працюють на місці. Постраждалі попередньо відсутні,
– сказав він.
Наслідки влучання уламків у Дарницькому районі / Микола Калашник
Згодом в ефірі телемарафону Калашник розповів, що власники житла перебували у підвальному приміщенні. Йдеться про чоловіка, жінку і їх онуку. Осколки пошкодили допоміжне приміщення біля самого будинку – житловий будинок вцілів.
Наразі місці працюють працівники ДСНС. Щоб не допустити пожежі, вони відпрацьовують залиття уламка ракети. Ще один елемент впав на дорозі. Також без постраждалих – і без руйнування майна.
Що відомо про атаку на Київ
- Вранці 25 березня ворог випустив з Криму по Києву дві балістичні ракети, попередньо "Циркон". Повітряним силам вдалося збити обидві цілі, однак уламки пошкодили об'єкти у низці районів Києва. Так, найбільші руйнування у Печерському районі.
- Повідомляється, що там було зруйновано центральну частину корпусу Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Зокрема, вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр.
- Окрім цього, на жаль, є постраждалі. Станом на 15:00 відомо про 10 киян, які зазнали пошкоджень внаслідок атаки окупантів. Так, двоє з них були госпіталізовані – зокрема, 16-річна дівчина. Її вже виписали з лікарні. Також варто наголосити, що рятувальники досі працюють на місці та ліквідовують завали.
- За інформацією від джерел Kyiv Post у Службі безпеки України підтвердили, що головна ціль двох запущених балістичних ракет – офіси СБУ.