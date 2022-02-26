В Киеве был очень хороший солнечный день, который оккупанты пытались разрушить, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам 26 февраля. Он заверил, что у России нет шансов в войне против всего народа.

Зеленский отметил, что Киев с достоинством оборонялся и устоял перед российскими атаками. Он также рассказал о ребенке, который родился в метро во время бомбежки.

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"Знаете, сегодня в Киеве был хороший солнечный день, который оккупанты пытались уничтожить, как и все в нашей истории страны, но сегодня же и первый день жизни девочки, которая в ночь на эту субботу родилась в киевском метрополитене", – сказал Президент.

У врага нет шансов

Президент заявил, что Украина будет бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить все территории.

Если дети уже рождаются в укрытиях, даже когда продолжаются обстрелы, то у врага нет никакого шанса в этой бесспорно народной войне. К победе! Слава Украине!,

– сказал Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского к украинцам: смотрите видео

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