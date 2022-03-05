В Киеве, Чернигове и Харькове воздушная тревога – все немедленно в укрытие
5 марта 2022 , 11:20Читати новину українською
Сразу в трех украинских городах раздалась воздушная тревога. Немедленно отправляйтесь к укрытиям, ведь это может спасти вам жизнь.
Приблизительно 11:16 сразу в трех украинских городах прозвучали сирены. Жителям Киева, Чернигова и Харькова рекомендуем перебраться в укрытия. Для жителей Киева и Чернигова это не первая воздушная тревога за этот день.
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Рекомендуем оставаться в убежищах, пока не услышите сигнал об отбое тревоги. Это особенно важно, ведь может спасти вам жизнь.
Если вы услышали сирены, необходимо срочно:
- Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию.
- Быстро одеться.
- Закрыть окна, выключить все электрические приборы и нагревательные приборы, выключить свет.
- Взять индивидуальные средства защиты, заранее подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарь и кратчайшим путем направляться в ближайшее защитное сооружение.
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