Приблизно 11:16 відразу у трьох українських містах пролунали сирени. Мешканцям Києва, Чернігова та Харкова рекомендуємо перебратися до укриттів. Для мешканців Києва та Чернігова це вже не перша повітряна тривога за цей день.

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Рекомендуємо залишатися у сховищах доти, поки не почуєте сигнал про відбій тривоги. Це особливо важливо, адже може врятувати вам життя.

Якщо ви почули сирени, необхідно терміново:

Увімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач і уважно прослухати інформацію, яка поступила.

Швидко одягнутися.

Закрити вікна, вимкнути усі електричні прилади та нагрівальні прилади, вимкнути світло.

Взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!