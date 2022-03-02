Киев, Чернигов, Васильков, Белая Церковь – воздушная тревога

В Киеве, Чернигове, Василькове и Белой Церкви объявили воздушную тревогу. Людям необходимо спускаться в укрытие.

Сирены в городах начали раздаваться около 22:16. Заметим, что из укрытий нельзя выходить, пока не объявят об "отбое".

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