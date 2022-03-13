Кроме того, около 18:22 сигнал воздушной тревоги раздался также в Чернигове. Новость сообщил Вячеслав Чаус – глава Черниговской ОВА.
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Внимание. Воздушная тревога. В укрытие,
– говорится в сообщении.
Находиться в укрытии гражданской защиты необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя. Оно спасает жизнь.
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