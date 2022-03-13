Окрім того, близько 18:22 сигнал повітряної тривоги пролунав також у Харкові. Новину повідомив В'ячеслав Чаус – голова Чернігівської ОВА.

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Увага. Повітряна тривога Чернігів. В укриття,

– мовиться у повідомленні.

Перебувати в укритті цивільного захисту необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Нехтувати цим правилом не можна. Воно рятує життя.

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